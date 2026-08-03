«Залы ревели, а теперь я в дофаминовой яме»: Тарзан признался, что скучает по сцене и зрителям

Муж певицы Наташи Королевой, танцор Сергей Глушко, также известный под псевдонимом Тарзан, редко дает откровенные интервью о своей карьере, но на этот раз сделал исключение. Артист поделился историями о старте своего творческого пути и о том, что чувствует теперь, когда активные выступления остались в прошлом, пишет MK.RU .

Оказалось, что в шоу-бизнес Сергей попал случайно — получил визитку с приглашением на шоу-программу для женской аудитории. Решающим фактором стало то, что его обещали обучать бесплатно, в отличие от других участников, которым приходилось платить за тренировки.

Глушко подчеркнул, что никогда не стремился заработать на сцене большие деньги, а пришел в искусство по зову души. И сейчас, в возрасте 50 лет, он с горечью отмечает, что в его нише почти не появляется ярких новых имен.

«Не вижу тех рослых красавцев, которые должны были бы наступать мне на пятки. Они, конечно, выступают, но где яркие имена? Чем я так выделяюсь? Тем, что пришел в этот бизнес не из-за денег», — объяснил Сергей.

Но самое сложное для Тарзана — это потеря энергетической связи с залом. Он рассказал, что раньше публика на его шоу входила в состояние, близкое к трансу, и этот контакт был для него источником подзарядки. Лишившись его, Глушко «провалился в дофаминовую яму» — он физически чувствовал, что у него отняли что-то важное.

При этом свой легендарный псевдоним артисту придумали не продюсеры, а сами зрители — при каждом его появлении зал скандировал: «Тарзан! Тарзан!». Эту энергию и народную любовь Глушко помнит до сих пор и признается, что сильно скучает по тем временам.

Ранее сообщалось, что певице Наташе Королевой подняли налог на квартиру в США до $3,4 тысячи в год.