В Солнечногорске взяли на контроль дело по факту убийства местного жителя

Солнечногорская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства местного жителя и покушения на убийство его знакомого. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел рано утром в понедельник, 3 августа, на улице Староандреевской в Солнечногорском округе. Злоумышленник совершил нападение на двух мужчин и нанес им множественные ножевые ранения. В результате один пострадавший скончался на месте происшествия, второй — госпитализирован в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.