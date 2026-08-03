В Подмосковье заготовили почти 50 тыс. литров донорской крови

С начала 2026 года в Подмосковье заготовили более 43 тыс. литров крови и ее компонентов, что почти на 450 литров больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Донорская кровь ежедневно необходима пациентам, проходящим лечение после тяжелых травм, операций, при онкологических, гематологических и других заболеваниях», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сдать кровь в регионе можно в областном центре крови, его филиалах или отделениях переливания крови лечебных учреждений. Помимо этого, в Подмосковье проходят выездные донорские акции. Донорами могут стать все желающие совершеннолетние граждане, у которых нет медицинских противопоказаний. Узнать подробнее об этом можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.