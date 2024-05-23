Второкурсница ТюмГМУ Громова поделилась успешным опытом сдачи ЕГЭ

Девушка рекомендует хорошенько выспаться накануне экзамена. Стоит максимально расслабиться. Конечно, важно было готовиться к ЕГЭ, но непосредственно в день его сдачи стоит придерживаться принципа: «Чему быть, того не миновать». Перед экзаменом необходимо создать хорошее настроение, например, прослушивая приятную музыку. В кабинете Полина испытывала волнение: много камер, напряженная атмосфера и незнакомые экзаменаторы. Однако педагоги были очень приветливыми, что немного успокаивало.

«Камер я побаивалась, но потом поняла, что если ты не делаешь ничего «из ряда вон», то в целом это никак не мешает», – рассказала тюменка.

Девушка рекомендует правильно распределять время на экзамене по русскому языку. Важно оставить достаточное количество времени для написания сочинения. Главное — не паниковать. Времени на это совершенно нет, поэтому стоит сосредоточиться. В случае, когда что-то идет не по плану, импровизировать.

Девушка вспоминает, как собралась писать сочинение на черновике. Экзаменатор сообщила аудитории, что осталось всего полчаса. Полина сильно занервничала, но собралась и написала сочинение сразу на экзаменационном бланке. Она получила 23 балла из 25.

Самым страшным периодом стала не подготовка и даже не ЕГЭ, а ожидание результатов.

«Все будет хорошо, вы все сдадите и получите те баллы, которые действительно заслужили!» – поддержала выпускников Полина.

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