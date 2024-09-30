ВЦИОМ: доля равнодушных к футболу россиян за 20 лет выросла с 43 до 77%

В России увеличилась доля равнодушных к футболу людей. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За 20 лет показатели заметно изменились, причем в сторону падения. Доля постоянных болельщиков в 2024 году по сравнению с данными 2005 года сократилась в пять раз, а доли периодических болельщиков — в два раза.

Все больше россиян не интересуются футбольными событиями. Так, в 2005 году 43% опрошенных человека ответили, что равнодушно воспринимают все, что связано с популярным видом спорта. В 2009 году уже 45% респондентов заявили, что им не интересны события, происходящие в футболе. В 2024 году рост доли равнодушных к данному виду спорта дошел до 77%.

Россиянам сложно назвать имя известного футболиста, к которому они испытывают симпатию. В 2009 году практически каждый второй респондент (47%) мог назвать какое-либо имя. В 2024 году люди затрудняются ответить на вопрос. Всего 17% респондентов знают имена спортсменов.

«В общей сложности только восемь футболистов набирают более 1% — это А. Дзюба (6%), И. Акинфеев (3%), А. Аршавин и А. Головин (по 2%), Л. Яшин, братья Миранчуки и М. Сафонов (по 1%). При этом не все названные персоны являются действующими игроками», — указано на сайте ВЦИОМ.

64% россиян верят, что футбол можно возродить. В России много юных талантливых спортсменов, которые успешно развиваются.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала опрос ВЦИОМа. Она считает, что результаты исследования вполне закономерны. Лично Тарасова совершенно не интересуется футболом.

«В России футбола просто нет», — сказала Тарасова.

Ранее сообщалось, что нападающий Дзюба перешел в тольяттинский «Акрон».