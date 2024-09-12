Дзюба перешел в тольяттинский «Акрон»

Информация о переходе появилась на официальном сайте Российской Премьер-Лиги, где Дзюба уже фигурирует в заявке клуба под 24-м номером.

Этот трансфер стал сюрпризом для многих болельщиков, учитывая статус игрока и молодость клуба. «Акрон», основанный всего пять лет назад, в 2018 году, впервые вышел в высший дивизион российского футбола лишь в этом сезоне, одержав победу в стыковых матчах над екатеринбургским «Уралом».

Для Дзюбы это будет новый этап в карьере после ухода из московского «Локомотива» по окончании прошлого сезона. В составе «железнодорожников» опытный форвард провел 26 матчей, отметившись четырьмя голами и таким же количеством результативных передач.

Стоит отметить, что Артем Дзюба имеет внушительный послужной список достижений. В его активе четыре чемпионских титула России, завоеванных в составе петербургского «Зенита», две победы в Кубке страны и четыре – в Суперкубке.

Переход в «Акрон» может стать интересным вызовом для 34-летнего нападающего. Тольяттинский клуб сейчас занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе пять очков. Опыт и мастерство Дзюбы могут оказаться ключевыми факторами в борьбе команды за сохранение места в высшем дивизионе.

Ранее стало известно о том, что капитан сборной Мексики перешел в московский «Локомотив».