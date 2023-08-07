ВЦИОМ: Россияне доверяют правительству, верят в силу страны и светлое будущее

41% опрашиваемых уверены, что через десть лет ситуация в стране вероятнее всего изменится в лучшую сторону. 31% респондентов считают, что Россия станет еще более сильным и независимым государством. Всего лишь 10% россиян считают, что Россию ожидает кризис. 19% опрашиваемых могут четко представить, какой будет Россия через пять лет. 13% респондентов не могут предположить, как будет выглядеть страна в 2028 году. 28% россиян верят, что у правительства России есть четкий план, как действовать, чтобы в стране не настал кризис. У государства есть ясное видение будущего, к которому оно стремится.

У россиян спросили, считают ли они, что Россия – великая держава. 50% уверены, что Россия уже такой является. Это одна из сильных держав на мировой арене. 28% считают, что отечество еще не достигло этого звания, но через 15 или 20 лет станет именно таким. Относительно того, предсказуемое будущее у Родины, респонденты отвечали так: полностью предсказуемо (24%), больше предсказуемо, чем нет (22%).

33% россиян уверены, что правительство РФ имеет четкий план, по которому работает для улучшения жизни граждан и страны. 12% с этим не согласны.