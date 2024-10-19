На конференции в представительстве Россотрудничества в Белграде Александр Вулин проинформировал, что в нынешнем году организаторы не намерены приглашать Россию на памятные мероприятия в день освобождения Аушвица. Спикер напомнил, что Советская армия способствовала освобождению людей, заточенных в концлагере. Россия является законным наследником Красной Армии. Подобное отношение к стране является неуважением к памяти жертв трагических событий Великой Отечественной войны.

«Возможно ли большее нарушение здравого смысла, исторической правды и оскорбления для всех убитых в Аушвице, чем то, что их освободители не будут здесь», — заявил политик.

Вице-премьер Сербии отметил, что Россию не приглашают из-за политической обстановки в мире. В настоящее время между Москвой и Варшавой установились недружественные отношения, поэтому польская сторона позволяет себе допускать подобное отношение.

У Сербии совершенно другое отношение к памяти истории. В частности, в представительстве Россотрудничества — Российском центре науки и культуры «Русский дом» в Белграде в субботу, 19 октября, состоялось торжественное открытие научной конференции. На мероприятии присутствующие обсудили тему освобождения Белграда и Сербии во время Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что жители Херсонской области призвали местную администрацию убрать могилу укрнациста из мемориала ВОВ.