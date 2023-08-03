ВВП Китая превышает показатели США, Японии, Бразилии и ЕС, но сложности в экономике есть

Старший корреспондент представительства ТАСС в Пекине Николай Селищев посетил ряд экономических форумов в КНР, по итогам которых опроверг мнение тех экспертов, которые считают нынешнюю экономику страны менее перспективной, чем ранее.

Экономическое развитие 2023 года КНР изменилось по сравнению с прошлыми годами в первую очередь из-за обострения ситуации на мировом пространстве. Несмотря на это, Китай продолжает развивать экономику: внедрять инновации, оптимизировать финансовый и налоговый сектор, вводить реформы. Пандемия COVID-19 также внесла коррективы в развитие экономики, но потребление из-за большого количества населения уже позволило выйти на прежние показатели. Именно на потребление финансисты КНР и делают ставку.

«За первое полугодие темпы роста ВВП Китая составили 5,5%», - рассказал официальный представитель Государственного статистического управления Китая Фу Линхуэй

Официальный представитель Государственного статистического управления Китая Фу Линхуэй отмечает, что Китай лидирует по уровню ВПП среди таких стран как США, Япония, Бразилия и ЕС. Доходы населения постоянно растут, а уровень безработицы снижается. Ситуация в ряде сфер экономики остается стабильной. Объем прямых нефинансовых инвестиций за рубежом вырос. Несмотря на положительную тенденцию, Китаю все равно придется вводить дополнительные меры из-за общего мирового кризиса, отмечает Фу Линхуэй.

Одновременно с этим в ряде сфер зафиксирован спад производства и товарооборота. Сотрудник Центра исследований развития при Госсовете КНР Чжан Лицюнь отметил, что работники предприятий республики верит в стабилизацию экономики. Чиновники понимают, над какими аспектами важно работать в первую очередь.