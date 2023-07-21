ВВС Австралии оценили свою боеготовность в случае вооруженного конфликта

Командующий ВВС Австралии Роб Чипман высказал мнение, что в настоящее время страна не готова к вооруженному конфликту, пишет издание «The Sydney Morning Herald». Особенно незащищенными остаются военные базы, расположенные на северной части государства. Об этом командующий ВВС заявил на конференции руководителей авиации и космонавтики, которая проходила в Лондоне.

Командующий ВВС Австралии Роб Чипман отметил, что будут предприняты все меры, чтобы достойно подготовить военных и обеспечить необходимым количеством боеприпасов. Важно, чтобы Австралия могла выдержать длительный вооруженный конфликт. В приоритете – приобрести ракеты типа «земля-воздух», чтобы предотвращать удары противников.

В ближайшее время на территории северной части Австралии ожидается проведение тренировочных учений с участием военных из 13 стран в количестве 300 тысяч человек. В это время также страну с целью участия в переговорах AUSMIN посетит министр обороны США Ллойд Остин и министр иностранных дел СШВ Энтони Блинкен. На территории Австралии находятся американские базы.