ВВС США: в Йемене было атаковано 16 объектов

Пресс-служба американских ВВС опубликовала отчет о нанесенных авиаударах по территории Йемена в ночь на пятницу, 12 января, сообщает ТАСС .

Агентство «РИА Новости» сообщило, что возле Белого дома собрались митингующие. Граждане призывают правительство прекратить наносить авиаудары по территории Йемена, а также способствовать разрешению ситуации в секторе Газа.

Американские власти не отрицали, что инициировали атаки по объектам хуситов, проинформировав об участии в данной операции Великобритании и других стран. Они анонсировали, что предоставят уточняющую информацию.

Теперь ВВС США сообщили, что удары были нанесены высокоточными ракетами по 60 целям, которые находили на территории 16 объектов. Целями стали: склады с боеприпасами, пусковыми установками, оборудованием для ПВО.

ВВС США отметили, что в операции были задействованы военные средства, которые принадлежат разным странам Ближневосточного региона. Это доказывает, что у США есть партнеры, которые также осуждают запрет проезда кораблей Израиля в акватории Красного моря.

Запрет на передвижение кораблей хуситы ввели в знак протеста с бомбежками мирных кварталов сектора Газа.

Ранее мы сообщали, что каждый четвертый человек в мире надеется, что 2024 год будет более мирным, чем прошлые года.