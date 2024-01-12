Gallup: четверть жителей Земли верят, что 2024 год будет более мирным

Каждый четвертый человек, живущий на Земле, надеется, что 2024 год будет более мирным, чем прошлые года, сообщают РИА Новости со ссылкой на результаты глобального опроса респондентов в 40 странах мира «Конец года» (End of the Year), который проводила международное исследовательское агентство Gallup International.

Из результатов опроса следует, что порядка 40% населения планеты ожидают от наступившего года противоположных эмоций – респонденты считают, что год будет хуже. 29% опрошенных совсем не жду изменений и считают, что все будет как раньше.

«Таким образом, опасения определенно преобладают, в отличие от периода двухлетней давности, когда глобальный индекс мира выявил почти равные доли оптимистов и пессимистов», – говорится в документе.

Что касается России, то результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в России более спокойного года ждут 12% граждан – то есть каждый восьмой опрошенный. Больше трети граждан – 35%, считают, что 2024 год будет тревожным. 29% россиян не видят никаких изменений.

Из документа следует, что наиболее тревожного 2024 года ожидают жители Европейского союза, США и Канаде. В странах ЕС не ждут спокойных времен 56% человек, в Соединенных Штатах – 53%, в Канаде – 53%.

Жители южных и восточных государств, таких, например, как Афганистан и Индонезия, считают, что 2024 год будет более позитивным (68%). В документе отмечается, что наиболее высокий уровень позитивных оценок наступившего года наблюдается среди мусульманского населения.

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