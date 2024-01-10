Подмосковные дорожные службы активно трудились прошлой ночью

Дорожные службы Московской области за ночь очистили более 11 тысяч километров региональных трасс.

Очищенные дороги также обработаны противогололедными материалами. Как отметил зампредседателя областного правительства – региональный министр транспорта Алексей Гержик, в ночной смене были задействованы свыше 850 рабочих и более 400 единиц спецтехники. Оперативный штаб круглосуточно отслеживает дорожную ситуацию.

По прогнозам синоптиков, в среду в Подмосковье температура воздуха составит минус 9 градусов, местами ожидаются осадки в виде небольшого снега.