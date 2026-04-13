«Вы — никто»: замглавы управления Росреестра предостерегла садоводов от покупки участков за наличные без регистрации

В пресс-службе Управления Росреестра по Хабаровскому краю отметили, что некоторые граждане руководствуются старой привычкой. Они считают, что простая передача денег из рук в руки и получение на руки «членской книжки» садовода автоматически делает их полноправными владельцами земли. Заместитель главы краевого Управления Росреестра Елена Семченко предостерегает от столь опасных иллюзий, сообщил transsibinfo.com.

Позиция ведомства, как пояснила Елена Семченко, однозначна: любая сделка с недвижимостью признается легитимной только после того, как соответствующие данные внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Если в государственном реестре отсутствует запись о праве собственности на участок, то, по словам Семченко, человек формально никто — даже если у него на руках есть некая «бумажка» с подписью председателя СНТ. Такая книжка, уточнила она, подтверждает лишь факт уплаты членских взносов внутри товарищества, но не имеет юридической силы договора купли-продажи.

Покупая участок подобным «кустарным» способом, гражданин, как подчеркивает представитель Росреестра, рискует оказаться в крайне неприятной ситуации. Последствия могут быть плачевными: либо долгие годы судебных тяжб, либо и вовсе потеря и денег, и земли.

