«Вы пишете про невинную девочку — это дьявол»: резкие слова Наринэ Петросян взорвали соцсети

Семейная драма Петросян вновь оказалась в центре внимания — теперь уже в публичном поле. Наринэ Петросян, чей брат Симон был осужден за убийство блогерши Натальи Кейль, записала эмоциональное видеообращение. Причиной стал визит в следственный отдел по Ленинскому району Кемерова. В своем выступлении женщина попыталась разрушить образ погибшей как безвинной жертвы и выдвинула обвинения, которые, однако, остались без подтверждений, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Обратимся к фактам. В августе 2026 года суд вынес приговор Симону Петросяну: девять лет и 11 месяцев колонии строгого режима за убийство Натальи Кейль, совершенное в 2024 году. Кроме того, осужденный обязан выплатить компенсации — по одному ₽1 млн матери и брату погибшей, ₽1,5 млн несовершеннолетнему сыну. Отдельным решением суд постановил возместить расходы на похороны.

По данным издания, новая вспышка конфликта вызвана смертью еще одного брата Наринэ — Татула Петросяна, скончавшегося в начале октября. Его женой была кемеровская блогерша Милена Петросян. Наринэ обвинила вдову в произошедшем, связав трагедию с ее супружеской неверностью.

«Вы мне пишете, что невинную девочку убил. Это дьявол, с 16 лет употребляет наркотики, из-за нее трое погибли, и вы будете мне писать: как же так, твой брат убил? Но мы к этой истории вернемся», — заявила Наринэ.

По версии женщины, в Следственном комитете ей сообщили детали обнаружения брата возле Красного озера. Она утверждает: Милена не пыталась помочь супругу, а позвонила другому мужчине.

«Почему, когда подъехала, она не оказала первую помощь? Я понимаю, она говорит, что забоялась. Но кого бояться – мужа, который тебя пальцем не тронул?» — заявила Наринэ.

По информации издания, официальных данных, которые подтверждали бы эти слова, от Следственного комитета не поступало. Помимо обвинений, Наринэ заявила о планах через суд добиваться права видеться с племянниками. Она также пообещала не оставлять публичное обсуждение семейной трагедии.

«Даже если я не закрою за решетку ее и ее любовника, то я их опозорю на всю страну. О них должны знать все», — добавила сестра погибшего.

Ранее сообщалось, что неожиданно в 26 лет скончалась актриса и инфлюенсер Нимми Феррари.