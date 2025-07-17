«Вы все из психушки»: россиянка оскорбила всех пассажиров в автобусе в Кемерово

В Кемерово пассажирка автобуса оскорбила сразу всех людей, которые находились в салоне, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Очевидцы сняли на видео происходящее и разместили в местном телеграм-канале.

Корреспондент «Сибдепо» восстановил хронологию событий по видео. Предположительно, ссора началась между двумя женщинами. Пассажирка агрессивно оскорбляла оппонентку, указывая на изъяны ее внешности и телосложения. Пассажиры удивленно оборачивались, некоторые делали замечания женщине. В таком случае она оскорбляла тех, кто к ней обращался. Кемеровчанка игнорировала все просьбы успокоиться, перешла на нецензурную лексику и начала угрожать применением физической силы против оппонентки.

По информации издания, на видео видна реакция кондуктора. Сотрудник не вмешивался в конфликт. Чем больше пассажиров подключалось и обращало внимание на агрессивную пассажирку, тем сильнее она злилась.

«Вы все из психушки? Что ли едете бесплатным транспортом? На такси не хватило денег, ну видно же», — кричала женщина.

По данным издания, пост с видео собрал много комментариев. Один горожанин предположил, что люди устали от сильной жары. По его мнению, некоторые начинают проявлять агрессию.

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