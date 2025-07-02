Таксист, выбросивший из своего авто инвалида в Москве, получил наказание

Московский суд приговорил 23-летнего таксиста к двум годам колонии общего режима за инцидент, связанный с отказом в перевозке человека с ограниченными возможностями, передает «Лента.ру».

По информации московской прокуратуры, женщина вызвала через приложение себе и своему сыну с инвалидностью первой группы на Тихорецкий бульвар такси. Когда водитель автомобиля увидел своих потенциальных пассажиров, то в грубой форме отказался выполнять заказ.

В момент, когда таксист решил так халатно отнестись к человеку с ограниченными возможностями, мужчина уже сидел в салоне автомобиля. Водитель-хам решил насильно вытолкнуть инвалида-колясочника из машины, выкинув при этом все его вещи на улицу. Сам же пострадавший упал на асфальт и получил травмы.

Изначально суд назначил обвиняемому наказание в виде принудительных работ, однако прокуратура обжаловала это решение. В итоге суд учел тяжесть содеянного и назначил таксисту реальное лишение свободы в рамках уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия).

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