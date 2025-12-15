«Выбор понятен»: Собянин временно «поселился» в одном из ЖК Балашихи

В Балашихе зафиксирован курьезный случай: жильцы одного из новых ЖК установили в подъезде ростовую картонную фигуру мэра Москвы Сергея Собянина, наряженную к Новому году в колпак и мишуру и с бокалом в руке, сообщил REGIONS со ссылкой на местный телеграм-канал.

Пользователи соцсетей тут же выдвинули версию, что так жители, мечтающие о столичной прописке, символически «приглашают» московский статус к себе в дом.

«Выбор понятен: визуализируют желания. Перед Новым годом это очень уместно и, говорят, работает. Пусть мечта сбудется. Только родную Балашиху не забывайте!» — комментируют подписчики.

Это далеко не первый подобный пример. За последний месяц картонные знаменитости стали настоящим городским феноменом. Балашихинцы уже встречали в супермаркете рэпера Macan, в другом подъезде — Иосифа Сталина, а к юбилею местной школы появилось изображение президента Владимира Путина.

Как выяснилось, несмотря на обилие в продаже фигур голливудских звезд, жители города последовательно выбирают для публичных инсталляций образы исключительно отечественных деятелей — от политиков до музыкантов, создавая тем самым своеобразную галерею современного российского общественного сознания прямо в своих дворах и подъездах.

Ранее сообщалось, что Долина собралась судиться с продавцами ростовых кукол с ее изображением.