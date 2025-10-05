Долина собралась судиться с продавцами ростовых кукол с ее изображением

Фото: [ Церемония вручения премии ЦФО в области литературы и искусства/Медиасток.рф ]

Народная артистка РФ Лариса Долина намерена обратиться в суд с исками к производителям и продавцам ростовых фигур, созданным с использованием ее образа. Об это в интервью «Пятому каналу» заявил директор певицы Сергей Пудовкин.

По его словам, выпуск и реализация такой продукции осуществляются с нарушением законодательства.

«Интересы артиста надо защищать — и финансовые, и интересы личного формата… Сделано со вкусом, сделано красиво, но это не дает право бандитским, пиратским способом наживаться на легендарном артисте и использовать такой красивый образ», — отметил Пудовкин.

Он также заявил, что продюсерский центр Долиной возмущен действиями маркетплейсов, которые размещают такие товары на своих площадках, не проверяя правомерность использования образом российских звезд.

Пудовкин посоветовал продавцам таких ростовых кукол обратиться к представителям артистки напрямую, чтобы выбрать более лояльные пути решения этой проблемы.

