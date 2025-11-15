Выехал на встречку и вызвал цепную аварию: подробности массового ДТП с грузовиками на трассе Р-254

В трассе в новосибирской области произошло ДТП с участием трех большегрузных автомобилей, сообщил телеграм-канал региональной прокуратуры.

По предварительной версии, грузовик выехал на встречную полосу движения. Он сначала совершил столкновение с одним большегрузным автомобилем, а затем въехал в другой грузовик. Лобовое столкновение привело к возгоранию автомобилей. В результате ДТП есть погибший.

«Водитель автомобиля, выехавший на встречную полосу движения, погиб на месте», — отмечено в сообщении.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло утром субботы, 15 ноября, на участке автодороги Р-254 «Иртыш». На место происшествия прибыли сотрудниками ГИБДД, которые организовали реверсивное движение. Представители прокуратуры следят за ходом уголовно-процессуальной проверки. Представители местного МВД России разбираются в причинах ДТП.

Официальный телеграм-канал ГУ МВД России по Новосибирской области проинформировал, что на данный момент личность погибшего водителя не установлена. Еще один водитель грузовика получил травмы. На место инцидента также прибыли сотрудники МЧС, которые устранили возгорания.

