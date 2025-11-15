Во время полета оторвало обшивку? Рейс Владивосток — Благовещенск совершил экстренную посадку

По информации ведомства, самолет совершил аварийную посадку в аэропорту г. Хабаровска. Транспортное средство с 90 пассажирами направлялось из Владивостока в Благовещенск. По предварительной причине, самолет совершил экстренную посадку по техническим причинам. На борту находилось пять членов экипажа.

По данным ведомства, проводится доследственная проверка. Специалисты устанавливают причины, по которым произошло нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По результатам проверки сотрудники примут процессуальное решение. Контролируется также обеспечение прав пассажиров на период ожидания резервного воздушного судна.

«Никто не пострадал», — отмечено в сообщении.

В пресс-службе аэропорта Благовещенска отметили, что рейс FV-2461 прибудет в аэропорт Благовещенска в 14:00, сообщил Амур.инфо. По информации издания, Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования. Местный телеграм-канал сообщил, что во время полета у борта оторвало обшивку, что и стало причиной экстренной посадки. Официального подтверждения данной информации нет.

