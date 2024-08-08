Выездное судебное заседание по геноциду жителей в годы ВОВ прошло в Туле

В Туле состоялось выездное судебное заседание, в ходе которого была дана оценка по факту геноцида жителей в годы Великой Отечественной войны, сообщили Тульские известия .

Задокументированные показания очевидцев тех событий говорят о том, что на территории Тульской области был организован лагерь пленных красноармейцев. Солдат специально не кормили и содержали в ужасных условиях. Над ними глумились и не оказывали медицинскую помощь. Фашистская власть объявила запрет на захоронение всех советских граждан.

В Поповке Чернского района пленных Советской Армии разместили в конюшне, которые немцы подожгли. Противник поджигал многие здания. В первую очередь немцы уничтожали социальные объекты: больницы, школы и зернохранилища. Некоторые населенные пункты были выжжены практически полностью.

«Память о геноциде должна быть вечной — нацисты не ограничивались захватом территорий», — отметил прокурор Тульской области Александр Грицаенко.

На территории Тульской области была проведена большая работа, чтобы зафиксировать каждое военное преступление нацистов, в частности, выездные экспедиции, раскопки и эксгумация тел. Таким образом собрали том с документами, у которых отсутствует срок давности.

Ранее сообщалось, что в Красногорске поздравили ветерана трудового фронта ВОВ Хохлову Марию Васильевну со 100-летним юбилеем.