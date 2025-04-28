«Выглядит забавно»: у входа в элитный салон красоты в Приморье заметили кур

По данным издания, жительница Владивостока была удивлена контрастом. С одной стороны, она проезжала в автомобиле по элитному району города. В нем расположен новый престижный ЖК. Строительство набирает обороты быстро: постоянно появляются новые современные здания. С другой стороны, жизнь в городе продолжает идти неспешным ходом. Куры были замечены во время прогулки у окон элитной косметической студии. Одомашненные птицы шли во главе с петухом.

«Зрелище, как минимум, необычное. Выглядит забавно», — подчеркнула мимо проезжающая девушка.

По информации издания, встреча с животными на улицах города — не самое редкое явление. Например, около железной дороги во Владивостоке горожанин встретил стадо коз. Мужчина также предоставил редакции видео. По его мнению, районы города резко отличаются друг от друга. В одном невозможно встретить одомашненных животных. В это время в другом вдоль забора бегают козы. Животные не боятся людей и шума, исходящего от автодороги.

«Будто в каком-то месте резко обрывается городская инфраструктура», — подметил очевидец.

Ранее сообщалось, что сотрудники пермского зоопарка перед переездом проводят для хищников тренинги.