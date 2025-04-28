Сотрудники пермского зоопарка перед переездом проводят для хищников тренинги

В краевом Минкульте рассказали, как готовят к переезду в новый зоопарк хищных животных, сообщил properm.ru.

По данным издания, в Перми на Нагорном откроется новый зоопарк. В настоящее время на его территории проходят строительные работы. В Минкульте не смогли назвать приблизительные сроки завершения работ. Животных перевозят по мере возведения новых вольеров. В ближайшее время новое жилье оценят более 20 особей шести видов, в числе которых двурогие калао, гвинейские и фиолетовые турако, зеленый и черногорлый арасари, черноклювый тукан-ариэль и венценосные голуби.

«Переезд животных со старой территории осуществляется поэтапно — по мере готовности вольеров», — добавили в ведомстве.

По информации издания, сотрудники зоопарка постепенно подготавливают хищных животных к переезду. Цель — минимализировать стресс зверей. Для питомцев проводят тренинги, чтобы они привыкали к транспортным клеткам. В ведомстве проинформировали, что в ближайшее время запланирован переезд тропических птиц. Около 300 животных уже проживают на территории строящегося зоопарка. Работу по перевозке проводили постепенно на протяжении двух лет.

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