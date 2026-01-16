«Выкапывают еду из-под снега»: лошади бродят в лютый мороз по улицам поселка в Кузбассе

Женщина рассказала, что бездомные лошади разгуливают по территории поселка. В регионе установилась морозная погода, что вызывает беспокойство. Животные голодные. Они бродят по улицам в поисках еды. Источником питания становятся местные мусорные свалки. Жительница отметила, что лошадям приходится доставать остатки пищи из-под снега.

По данным издания, жительница прислала видео и фото. По ее словам, собственник лошадей уехал, поэтому животные остались без присмотра. Она уверена, что соответствующие ведомства должны предпринимать какие-либо действия. Одно из предложений — поселить лошадей в специализированные хозяйства, где они не погибнут от холода и голода.

«Обращалась в общество защиты животных, так как не могу быть равнодушной к этой ситуации», — пояснила читатель.

Женщина указала на еще одну проблему, которая стала актуальной из-за прогулок лошадей. Животные разбрасывают мусор, когда перерывают площадки. Местные жители недовольны из-за ночных беспорядков и блужданий голодных животных.

