Выплаты семьям с новорожденными: в Приморье отчитались о выполнении распоряжения

Единовременную выплату за рождение первого ребенка в Приморском регионе получило примерно 2000 семей, сообщает vostokmedia.com . В денежном эквиваленте это 71 миллиона рублей.

Каждая женщина, которая рожает впервые, получает выплату от государства. Некоторые мамочки могут рассчитывать на дополнительные бонусы. Например, женщина младше 25 лет автоматически получает прибавку к обязательной сумме единовременного пособия.

Семей, которые решили рожать второго ребенка, государство также вознаграждает. Власти Приморского региона выполняют все обязательства перед населением. Уже выплачено более одного миллиарда рублей. Расчет суммы был сделан на основании рекомендованного размера прожиточного минимума на ребенка.