Выпускники пишут фальшивые цитаты Путина, чтобы получать высокие баллы на ЕГЭ
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Российские выпускники делятся друг с другом в различных социальных сетях и мессенджерах, как сдать ЕГЭ по русскому языку на высокие баллы. Некоторые рекомендуют обязательно упоминать президента России Владимира Путина и вставлять цитаты, даже если он не делал таких заявлений, сообщает ridus.ru. Депутат Государственной думы Ярослав Нилов похвалил школьников за находчивость, но указал на несовершенство системы сдачи ЕГЭ.
Лайфхаком активно делится автор Telegram-канала «Поступашки — Олимпиады, ЕГЭ, ДВИ». Он отмечает, что такой практикой пользуются многие абитуриенты, начиная с 2022 года. Система работает. Школьники гарантированно получают высокие баллы. В группе выложены скрины благодарных сообщений. Ребята пишут, что допускают ошибки, но из-за цитат Путина им не снимают баллы. Автор рекомендует обязательно упоминать Путина в аргументах. Возможно, можно затрагивать тему спецоперацию, но пока автор не имеет сведений об эффективности метода.
«Я тоже по вашему совету написал про Путина. И у меня не сняли баллы за связь примеров, которой у меня вообще нет в сочинении. Схема действительно рабочая, лучший шаблон всех времен!» — пишет в комментариях один из выпускников.
Ярослав Нилов — соавтор законопроекта по отмене единого госэкзамен. Депутат считает, что школьники, которые придумывают фейковые цитаты президента РФ, проявляют находчивость и отличаются политической интуицией. Однако история с вымышленными цитатами, если она правдивая, доказывает несовершенство всей системы ЕГЭ.
Спикер рассказал, как к нему на практику приходили студенты престижных столичных вузов. Они допускали примитивные ошибки в словах. Выяснялось, что ЕГЭ по русскому ребята сдавали на 100 баллов.
Ранее мы сообщали, что жителям Подмосковья рассказали о новом способе мошенничества в период ЕГЭ.