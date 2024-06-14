Выпускники пишут фальшивые цитаты Путина, чтобы получать высокие баллы на ЕГЭ

Российские выпускники делятся друг с другом в различных социальных сетях и мессенджерах, как сдать ЕГЭ по русскому языку на высокие баллы. Некоторые рекомендуют обязательно упоминать президента России Владимира Путина и вставлять цитаты, даже если он не делал таких заявлений, сообщает ridus.ru . Депутат Государственной думы Ярослав Нилов похвалил школьников за находчивость, но указал на несовершенство системы сдачи ЕГЭ.

Лайфхаком активно делится автор Telegram-канала «Поступашки — Олимпиады, ЕГЭ, ДВИ». Он отмечает, что такой практикой пользуются многие абитуриенты, начиная с 2022 года. Система работает. Школьники гарантированно получают высокие баллы. В группе выложены скрины благодарных сообщений. Ребята пишут, что допускают ошибки, но из-за цитат Путина им не снимают баллы. Автор рекомендует обязательно упоминать Путина в аргументах. Возможно, можно затрагивать тему спецоперацию, но пока автор не имеет сведений об эффективности метода.

«Я тоже по вашему совету написал про Путина. И у меня не сняли баллы за связь примеров, которой у меня вообще нет в сочинении. Схема действительно рабочая, лучший шаблон всех времен!» — пишет в комментариях один из выпускников.

Ярослав Нилов — соавтор законопроекта по отмене единого госэкзамен. Депутат считает, что школьники, которые придумывают фейковые цитаты президента РФ, проявляют находчивость и отличаются политической интуицией. Однако история с вымышленными цитатами, если она правдивая, доказывает несовершенство всей системы ЕГЭ.

Спикер рассказал, как к нему на практику приходили студенты престижных столичных вузов. Они допускали примитивные ошибки в словах. Выяснялось, что ЕГЭ по русскому ребята сдавали на 100 баллов.

Ранее мы сообщали, что жителям Подмосковья рассказали о новом способе мошенничества в период ЕГЭ.