Жителям Подмосковья рассказали о новом способе мошенничества в период ЕГЭ

Мошенники в период проведения ЕГЭ придумали новый способ обмана, в ходе которого они предлагают выпускникам купить ответы на экзамен. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Злоумышленники создают группы в соцсетях и мессенджерах и предлагают купить «решения» экзаменационных вариантов. Отправив деньги, жертва получает случайный набор фальшивых ответов, файлы с вирусами, которые повредят устройство или вообще ничего», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что приобрести ответы на экзамен невозможно, потому что его разрабатывают в условиях строгой секретности. Повысить свой уровень цифровой грамотности можно на региональном портале госуслуг в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.