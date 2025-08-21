Высаживать горчицу и люцерну после сбора урожая: советы опытного садовода

После завершения сезона сбора урожая наступает критически важный период подготовки почвы к следующему году. Как рассказала изданию REGIONS опытный садовод Екатерина Рассадина, ключевым элементом восстановления плодородия земли является внесение органических удобрений.

«Органика восполняет дефицит питательных веществ, которые были потрачены растениями за лето. Рыхление тоже необходимо, оно делает структуру почвы легкой и воздухопроницаемой, это облегчает рост корней», — поделилась эксперт.

Специалист подчеркивает, что регулярное рыхление поверхностного слоя почвы обеспечивает доступ кислорода к корневой системе растений, создавая оптимальные условия для их развития. Однако наиболее эффективным методом улучшения качества грунта она называет посев сидератов — специальных растений, известных как «зеленые удобрения».

Как пояснила Рассадина, после проведения рыхления рекомендуется высаживать такие культуры, как горчица или люцерна. Эти растения обладают уникальной способностью аккумулировать в почве азот. Горчица не только обогащает почву органическими веществами, но и подавляет рост сорняков, дезинфицирует грунт и улучшает его структуру. Люцерна, являющаяся бобовой культурой, известна своей способностью фиксировать атмосферный азот и преобразовывать его в формы, доступные для других растений.

