Расслабляться рано: агроном советует в августе сажать свеклу, редис и морковь

Эксперт развеял миф, согласно которому в августе дачники могут начинать подготавливать свой участок для следующего сезона. Агроном Щербаков уверен, что еще есть возможность вырастить богатый урожай. В августе сохраняется тепло, земля не успела остыть, а световой день позволяет вырастить разные культуры. По наблюдениям эксперта, вкус редиса, засеянного в августе, отличается. Первый урожай можно собрать через 18-20 дней после посадки.

«У редиса, посеянного в августе, совершенно другой вкус. Он не такой резкий, как в июне, более нежный, сладковатый», — рассказал Щербаков.

По мнению агронома, можно также посадить свеклу и морковь. Важно выбрать скороспелые сорта и регулярно поливать грядки. Эксперт предупредил, что рассчитывать на крупные корнеплоды не стоит, но сделать запас молодых хрустящих овощей вполне реально. В августе можно получить хороший урожай различной зелени: петрушки, укропа, рукколы, листьев салата.

«Теперь растениям не нужно бороться с палящим зноем. Им хватает влаги, меньше стресса, и они могут спокойно наращивать зеленую массу. Это как второй шанс — только в прохладном варианте», — объяснил агроном Евгений Щербаков.

Вне зависимости от выбора растения эксперт рекомендует придерживаться следующего алгоритма посадки: убрать сорняки, полить и внести удобрения.

«Можно добавить раствор планриза или биостимуляторы вроде эпина. Это не только подкормит землю, но и активирует полезные микроорганизмы, которые подавят болезни и помогут семенам быстрее взойти», — рассказал эксперт.

