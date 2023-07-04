Выселение экс-полицейского из квартиры: мэрия Югорска обратилась в суд

Сотрудник ОВД Югорска после увольнения с занимаемой должности вместе со своей семьей не захотел покидать квартиру, которую ему предоставило государство для временного проживания. Он игнорировал все предупреждения от органов власти. В итоги мэрия была вынуждена обратиться в суд, который признал действия экс-полицейского неправомерными.

Мужчина остался недоволен решением суда и решил его обжаловать. Это снова не принесло желаемого для бывшего сотрудника ОВД Югорска результата. Тем не менее, мужчина так и отказывается покидать помещение. Фигурант дела аргументирует свои действия тем, что квартира считалась муниципальной на момент въезда в нее, а уже после он получил ордер.