Выселение за неуплату ЖКХ: Задолжники Петрозаводска покинули квартиры

Жителей муниципальных квартир переселили в общежития, сообщает karelinform.ru. Суд постановил, что покинуть ранее занимаемое жилье они обязаны по нескольким причинам. В первую очередь – неуплата коммунальных услуг. На протяжении шести месяцев жители Петрозаводска игнорировали получаемые квитанции и оповещения о задолженности. Кроме того, они вели слишком буйно, что создавало дискомфорт для соседей. В некоторых случаях были выявлены факты порчи имущества.

Муниципальное жилье Петрозаводска не останется пустым. Теперь туда переселят тех граждан, которые в этом нуждаются. Местная администрация обратила внимание, что в приоритете – дети-сироты.

В 2022 году Петрозаводск занял 24 место в рейтинге городов с высокой стоимостью коммунальных платежей. Было отмечено, чем дальше находится город от центральной части России, тем выше суммы по ЖКХ.