В день чествования святителя Филиппа, митрополита Московского, отмечаемый 22 января, можно вспомнить, что безмолвие и пассивность перед лицом торжествующей несправедливости равнозначны личному согласию со злом и пособничеству ему. Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с REGIONS рассказал о значении митрополита Филиппа для русской истории.

Представитель общественности подробно остановился на биографии святого, сделав акцент на истоках его духовной силы. Он подчеркнул, что долгие годы, предшествовавшие архипастырскому служению, будущий святитель посвятил аскетическим подвигам в суровых условиях Соловецких островов. Именно там благодаря его усилиям процветала знаменитая монашеская община.

Как отметил Иванов, этот отрезок жизни святого служит ясным доказательством того, что истинное духовное лидерство проистекает не из формального статуса, а из глубочайшего смирения, самоотверженного труда и деятельного попечения о тех, чьи души вверены попечению.

«Личность святителя Филиппа являет нам образ пастыря, для которого вера и нравственный долг были выше земных властей и личной безопасности. Вступив на митрополичий престол в сложное для страны время, он не стал безмолвным свидетелем, но обрел силу духа, чтобы открыто выступить против беззакония и жестокости. Его подвиг свидетельствует о том, что Церковь призвана быть голосом совести, даже когда это требует великого личного мужества», — отметил Михаил Иванов.

