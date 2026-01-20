Чем отличается католическая икона от православной: объяснение священника

Порой возникает вопрос: к какой традиции относится икона — православной или католической? Хотя сюжеты могут казаться похожими, ключ к различию кроется в деталях, которые отражают разное богословское понимание образа. Как пояснил в беседе с REGIONS священник Антоний Русакевич, православная икона — это не картина, а символ, «окно» в мир духовный.

«Православная икона — это визуальная молитва, которая требует сосредоточенности не на себе, а на том, кому молимся. Она отражает не земной, а Горний мир, где царят духовность и совершенство. Поэтому все в ней подчинено не эмоциям, а строгим канонам, которые помогают отличить ее от католического образа, где часто больше живописной красоты и чувств», — объяснил Антоний Русакевич.

Разницу можно увидеть в самой технике изображения. Католическая живопись использует прямую перспективу, создающую иллюзию уходящего вглубь пространства. В православной иконе применяется обратная перспектива: линии сходятся не на горизонте, а как бы перед иконой, включая в это пространство самого молящегося.

«Смысл в приближении к человеку духовного мира, а не земного. Икона не изображает пространство, она его открывает навстречу нам», — говорит Антоний Русакевич.

Различается и подход к изображению формы. Католические образы стремятся к реализму: фигуры объемны, присутствуют тени и светотень, передаются живые эмоции и портретное сходство. Православный лик, напротив, лишен объема и земных теней, он предстает озаренным внутренним, духовным светом, показывая не бытовой облик, а преображенный, небесный лик святого.

«Лики святых на православной иконе — ни в коем случае не портрет, это небесный образ для молитвенного обращения. Поэтому все образы имеют строгие каноны», — отмечает священник.

Заметна разница и в изображении нимба. В католической традиции нимб часто похож на золотой диск, размещенный над головой. В православии нимб — это не отдельный предмет, а сияние, неотъемлемая часть образа, символизирующая исходящую от святого благодать.

Простым практическим ориентиром служат надписи. На католических образах имена святых часто сокращены на латыни, в то время как на православных иконах используются греческие или церковнославянские буквы.

«Это основные отличия, которые помогают даже не подготовленному человеку ориентироваться в мире христианского искусства. Но главное помнить, что икона — это не украшение, а приглашение к диалогу с Вечностью, будь она написана в Византии или в Италии», — подводит итог Антоний Русакевич.

Ранее священник Русакевич рассказал, как правильно действовать при потере нательного креста.