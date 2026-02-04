Вышла на прогулку с собаками и приняла роды у женщины в сугробе: россиянке вручат награду «За смелость и отвагу»

Жительнице Челябинска Ольге Усачевой на основании решения губернатора региона Алексея Текслера вручат награду «За смелость и отвагу». Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщил kursdela.biz.

«Наградить знаком отличия „За смелость и отвагу“ Усачеву Ольгу Геннадьевну», — сказано в документе.

Историей, которая произошла в декабре, поделился КП. Жительница Челябинска вышла на прогулку со своими двумя собаками около 11 часов утра. Лай питомцев был обращен в сторону на край тропинки, ведущей вдоль дороги. Ольга заметила там женщину, которая сидела на коленках.

Ольга призналась, что сначала хотела пройти мимо. Потом ее начали одолевать сомнения, вдруг женщина попала в беду или плохо себя чувствует. Она подошла к незнакомке. Женщина рассказала, что плачет из-за супруга. Мужчина решил разорвать с ней отношения.

«Попыталась ее успокоить, поднять со снега. А она говорит: "Я не могу, у меня схватки, я рожаю"», – рассказывает женщина.

Ольга рассказала, что вызвала бригаду скорой помощи. Она понимала, что медики могут не успеть приехать. Женщина призналась, что боялась, но стоял вопрос жизни и смерти. Она привязала собак к забору и начали принимать роды.

«Спустила с нее штаны до колена, подложила свой шарф. Заставляла девушку дышать, тужиться. Смотрю, ребенок пошел, ноги вверх. Где-то спустя полчала на свет появился малыш», — рассказала Ольга.

По данным КП-Челябинск, маму и новорожденную девочку забрали в роддом. Ольга работает товароведом. Женщина призналась, что еще долго не могла понять, что приняла роды.

