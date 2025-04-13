«Выслушали задачу и пошли»: участники операции «Поток» до последнего не знали сути задания

Командир группы спецназа с позывным Аид рассказал, что участникам операции «Поток» сообщили об их задаче за четыре часа до ее начала, сообщил ТАСС.

Военнослужащий России рассказал, что к операции готовились в условиях полной секретности. Для командования было важно, чтобы информация никаким образом не дошла до противника. Командир группы спецназа отметил, что бойцы тренировались ежедневно, но до последнего дня не были проинформированы о всех деталях предстоящего задания.

«Часа за четыре до выдвижения и захода в трубу я рассказал ребятам, что надо сделать, они до последнего не знали», — сказал Аид.

По данным агентства, к подготовке операции отнеслись тщательно. Были выбраны те военнослужащие, кто имеет высокую физическую подготовку и не боится находиться в замкнутом пространстве. Офицер рассказал, что участники операции «Поток» спокойно отреагировали, когда им сообщили детали предстоящего задания.

«Все, как и подобает русскому воину, выслушали задачу и пошли за мной. Это самое важное для командира. Люди, не задавая вопросов, без сомнений шагнули в темноту этой трубы», — отметил офицер.

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