В «Ростехе» раскритиковали качество трофейной техники НАТО

Каких-либо «ноу-хау» в доступной трофейной военной технике Североатлантического альянса в ходе изучения обнаружено не было, зато стоимость ее производства значительно выше, чем у российской. Соответствующее замечание сделал первый замгендиректора «Ростех» Владимир Артяков в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Трофейная техника НАТО была частично представлена в рамках начавшегося в Московской области форума «Армия-2024». Комментируя качество производства и наполнение данных образцов, первый замглавы корпорации отметил, что все доступные трофеи так или иначе представляют интерес для сотрудников «Ростех».

Тем не менее каких-либо «ноу-хау» в этой технике обнаружено не было, признался Артяков. Он указал на то, что у РФ паритет с западным миром по части зрелости военных технологий и решений, но имеется разница в подходах к конструированию. По словам собеседника агентства, разработчики на Западе уделяют особое внимание критерию «цена-качество-эффективность», но их техника все равно выходит дороже.

Ранее сообщалось о том, что «Ростех» разработал новейшую ПВО-систему.