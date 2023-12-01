Выстрел - и враг поражен: Снайперы СВО рассказали о сложностях в работе

Корреспондент RT встретилась со снайперами, которые выполняют боевые задачи в районе Донецка. Бойцы Немец и Славян рассказали, что самое сложное в их работе.

Работать приходится в любое время дня и ночи, несмотря на дождь, жару или снег. Чаще всего противник находится примерно на расстоянии 400 метров. Неточный выстрел - и военные ВСУ узнают, где находится позиция снайперов. Случаи бывают крайне опасными.

«Было дело. Мы работали тройками, были в посадке, с ночной оптикой, должны были прикрывать ротацию. Тогда я работал с другой винтовкой, я тогда еще был корректировщиком. А если сделан неудачный выстрел или противник нас увидит с птички, то они начинают сразу работать по нам либо артиллерией, либо минометом.», - рассказал корреспонденту RT боец с позывным Немец

Чтобы выстрелить точно, необходимо много высчитывать. Снайперы отметили, что без знания математики не справиться никак. Высчитывают разными способами: вручную по формулам и с помощью программ.

Фатальное значение имеют погодные условия. На траекторию пули влияет даже влажность воздуха. Собеседники признались, что особенно тяжело им было в начале СВО. Сейчас же четко понимают, что необходимо делать.