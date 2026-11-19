Банковская карта с истекшим сроком действия может годами оставаться привязанной к открытому счету, даже если владелец давно перестал ею пользоваться. При этом обязательства перед кредитной организацией не исчезают автоматически. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на юриста Тимура Маршани.

Специалист объяснил, что пластиковая карта является лишь инструментом доступа к банковскому счету. Поэтому окончание срока ее действия, блокировка или удаление мобильного приложения не прекращают договор с банком. Сам счет может продолжать существовать независимо от того, совершает ли клиент какие-либо операции.

Согласно статье 859 Гражданского кодекса РФ, банк вправе закрыть счет, если на протяжении двух лет на нем отсутствовали деньги и не проводились операции. Однако перед этим кредитная организация должна уведомить владельца. Решение о прекращении договора банк принимает самостоятельно, поэтому рассчитывать на автоматическое закрытие не следует.

Особое внимание Маршани посоветовал уделить старым кредитным картам. Даже если человек не пользуется заемными средствами, открытый кредитный лимит может учитываться при оценке долговой нагрузки. В результате наличие забытой кредитки способно повлиять на условия получения нового займа.

Перед закрытием ненужного счета юрист рекомендует проверить привязанные к нему подписки и автоматические платежи. Также необходимо перенаправить регулярные поступления на другие реквизиты, дождаться завершения незаконченных операций и вывести остаток средств. После этого следует подать в банк заявление о закрытии конкретного счета.

В случае с кредитной картой сначала потребуется уточнить окончательную сумму задолженности и полностью ее погасить. Затем необходимо оформить прекращение кредитного лимита и закрытие счета. Подтверждением завершения процедуры станут справки об отсутствии долга и закрытии счета.

Ранее Центробанк сообщил о создании единой системы учета платежных карт. До 1 сентября 2027 года банки должны передать туда сведения обо всех действующих картах клиентов. С этой даты при выдаче новой карты кредитные организации будут проверять их общее количество: если у человека уже более 20 карт, в оформлении очередной откажут.