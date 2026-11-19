Умные колонки, камеры видеонаблюдения и даже розетки могут представлять угрозу для безопасности домашней сети, если при подключении не изменить стандартные настройки. Через уязвимые устройства злоумышленники способны получить доступ к личной информации или управлению бытовой техникой. Об этом RT рассказала руководитель направления по развитию продуктов кибербезопасности Наталья Глинина.

По словам специалиста, владельцы подобных гаджетов зачастую уделяют их защите меньше внимания, чем безопасности смартфонов и компьютеров. Пользователи оставляют заводские пароли, не устанавливают обновления программного обеспечения и не проверяют разрешения приложений. В результате даже защищенное интернет-соединение не гарантирует, что подключенное к нему оборудование останется недоступным для посторонних.

Особую опасность представляют устройства со встроенными камерами и микрофонами. При взломе самого гаджета или связанной с ним учетной записи злоумышленники могут получить доступ к видеотрансляциям и сохраненным записям. Кроме того, некоторые виды умной бытовой техники позволяют дистанционно управлять их работой, чем также могут воспользоваться посторонние.

Глинина рекомендует проверять безопасность устройства еще до первого подключения. Необходимо убедиться, что производитель предоставляет официальное приложение и выпускает обновления, после чего заменить стандартный пароль на уникальный. Если сервис поддерживает двухфакторную аутентификацию, ее также следует активировать.

Дополнительной мерой защиты может стать отдельная сеть Wi-Fi для умных устройств, изолированная от смартфонов, компьютеров и других домашних гаджетов. Эксперт также советует ограничивать разрешения приложений и отключать удаленный доступ, если он не используется. Это поможет уменьшить возможные последствия взлома одного из устройств.

Проверять настройки безопасности следует не только при покупке или получении гаджета в подарок, но и во время дальнейшего использования. Важно своевременно устанавливать обновления и контролировать предоставленные приложениям разрешения. По словам Глининой, именно сочетание этих мер позволяет снизить риски несанкционированного доступа к умному дому.