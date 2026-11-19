Россия по итогам 2026 года может занять шестое место среди крупнейших производителей вина в Европе. Ожидаемый объем выпуска составляет 6,4 млн гектолитров, что соответствует 640 млн литров напитка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой предварительные данные Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

Прогноз российского производства основан на оценках вице-премьера Дмитрия Патрушева. Ранее он сообщил, что в 2026 году отечественные хозяйства рассчитывают собрать около 950 тыс. тонн винограда — примерно столько же, сколько годом ранее. Производство вина при этом ожидается на уровне 64 млн декалитров.

Крупнейшим европейским производителем остается Италия, где в текущем году прогнозируется выпуск 41 млн гектолитров вина. Вторую позицию занимает Франция с показателем 36,5 млн гектолитров, третью — Испания с 32,6 млн. По сравнению с предыдущим годом производство во Франции должно увеличиться на 2%, а в Испании — на 13%.

Четвертое и пятое места занимают Германия и Португалия. Немецкие виноделы, согласно предварительным расчетам, произведут 8 млн гектолитров, что на 6% больше прошлогоднего результата. В Португалии ожидается 6,7 млн гектолитров, а прирост составит 12%.

Россия с прогнозируемыми 6,4 млн гектолитров располагается непосредственно за Португалией. Разница между двумя странами составляет около 300 тыс. гектолитров, или 30 млн литров вина. Следом за Россией идет Румыния, где ожидается производство 4,6 млн гектолитров.

В число других европейских производителей входят Молдавия с 1,9 млн гектолитров, Австрия и Венгрия с показателями по 1,8 млн, а также Греция с 1,7 млн гектолитров. Представленные оценки носят предварительный характер, поэтому окончательное распределение мест может измениться после публикации итоговой статистики за 2026 год.