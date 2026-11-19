Банковский вклад на сумму ₽698 тыс. при ставке 14% годовых позволит заработать ₽97,7 тыс. за 12 месяцев без учета капитализации процентов и возможного налогообложения. К концу срока общая сумма на счете достигнет ₽795,7 тыс. Такие расчеты « Газете.Ru » представил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Экономист уточнил, что приведенный результат возможен при сохранении первоначальной суммы на депозите в течение всего года и неизменной процентной ставке. По его прогнозу, в ближайшие месяцы банки будут преимущественно предлагать вклады под 10–15% годовых. При этом доходность зависит от срока размещения средств, условий конкретной программы и требований кредитной организации.

Важное значение имеет тип процентной ставки. Фиксированная позволяет заранее рассчитать доход, если вкладчик соблюдает условия договора. Плавающая может меняться вслед за определенным показателем, например ключевой ставкой Центробанка, поэтому итоговая прибыль заранее неизвестна.

Дополнительный доход может обеспечить капитализация процентов. При таком механизме начисленные средства регулярно прибавляются к первоначальному вкладу и тоже начинают приносить проценты. Однако Балынин предупредил, что наличие капитализации не делает депозит с плавающей ставкой автоматически выгоднее продукта с фиксированной доходностью.

Специалист также рекомендовал не размещать все свободные деньги на одном депозите. Часть средств можно сохранить на накопительном счете для повседневных расходов, а остальные распределить между вкладами с разными сроками. При выборе накопительного счета важно выяснить, начисляются ли проценты на ежедневный или минимальный остаток и как долго действует повышенная ставка.

Отдельно следует изучить условия досрочного расторжения договора. Некоторые банки при преждевременном снятии денег пересчитывают проценты по значительно более низкой ставке. В таком случае фактический заработок может оказаться существенно меньше суммы, на которую рассчитывал вкладчик.