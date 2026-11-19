Многочасовые игровые сессии в GTA VI могут привести к болям в спине, ухудшению самочувствия, проблемам со сном и зрительному переутомлению. Основная опасность связана не с содержанием игры, а с длительным пребыванием перед экраном практически без движения. Об этом RT рассказал невролог, специалист по восстановительной медицине Алексей Маматов.

По словам врача, некоторые геймеры способны проводить за компьютером по пять, семь и даже десять часов подряд. Все это время человек остается в сидячем положении, напрягает зрение и нередко забывает о полноценном отдыхе. Если подобный режим становится привычным, повышается вероятность неприятных последствий для здоровья.

Особенно сильно длительное сидение сказывается на позвоночнике и мышцах. Наклоненная к экрану голова, сутулость и напряженные плечи могут вызывать скованность, боли в шее и пояснице, а также головные боли. Недостаток движения способен нарушать работу кишечника и способствовать запорам, которые, в свою очередь, повышают риск обострения геморроя.

Еще одна проблема связана с постоянной концентрацией на изображении. Во время игры человек начинает реже моргать, из-за чего быстрее пересыхает поверхность глаз. Это может сопровождаться жжением, ощущением песка, временной нечеткостью зрения и головной болью.

Напряженные игровые эпизоды также влияют на сердечно-сосудистую систему. Сильные эмоции способны временно учащать пульс и повышать артериальное давление, что особенно нежелательно для людей с гипертонией. Кроме того, вечерние игровые марафоны могут затруднять засыпание и сокращать продолжительность сна.

Маматов рекомендует регулярно прерывать игру, вставать, ходить и разминаться, а также давать отдых глазам. Не стоит проводить время перед чрезмерно ярким экраном в темном помещении или жертвовать ночным сном ради прохождения игры. Если после игровых сессий постоянно возникают боли, раздражительность или проблемы со сном, специалист советует пересмотреть привычный режим.