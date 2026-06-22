9 лет за смерть студентки: мажор с 70 счетами и 3,65 промилле сел, но миллионы остались тайной

Воронежский суд поставил точку в деле сына сотрудницы ФНС Антона Гусева — 9 лет колонии за то, что он, будучи пьяным в стельку (3,65 промилле!), уговорил 22-летнюю студентку сесть в его машину, разогнался, влетел в фуру и убил ее. Об этом сообщает Lenta.ru.

Трагедия случилась 3 сентября 2025 года: Гусев уговорил Леру Султанову встретиться, пообещав подарить щенка. Девушка согласилась, села в авто, а он, имея смертельную концентрацию алкоголя, пошел на обгон на улице Хользунова и врезался в припаркованную фуру. Удар пришелся в правую часть салона — туда, где сидела студентка. Она скончалась мгновенно, а Гусев отделался сотрясением, сбежал из больницы и рванул в Белоруссию, где его позже экстрадировали.

В ходе следствия вскрылось неожиданное: официально нигде не работая, Гусев имел десятки счетов, на которые исправно падали миллионы рублей. Откуда деньги — неизвестно. При этом у него накопилось около 50 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, что рисует портрет отъявленного лихача, которому все сходило с рук до этого рокового дня. Теперь он сядет на 9 лет, а также обязан выплатить семье погибшей 10 млн рублей компенсации.

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