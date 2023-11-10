Вывоз оружия из зоны СВО: в Воронежской области осудили военного

Жителю Пензенской области районный суд Воронежской области назначил лишение свободы сроком на три года условно. Также он обязан выплатить штраф. Мужчину обвиняют в попытке вывоза из зоны СВО оружия, сообщает voronezhnews.ru .

Житель Воронежской области находился в зоне СВО в 2022 году. Во время боевых действий ему было поручено помочь эвакуировать раненых. Военный нашел автомат Калашникова, гранаты в количестве двух штук, 30 патронов для автомата Калашникова и еще упаковку патронов, в которой было 120 штук. Боец специально спрятал находку, чтобы потом забрать ее.

Мужчина решил привести оружие домой. Во время попытки провернуть операцию, его задержали. Кроме условного срока, экс-военный СВО должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Воронежский гарнизонный военный суд рассмотрел другое дело, которое также связано с СВО. Житель Воронежской области сбежал из зоны СВО. Позже мобилизованный добровольно явился в военкомат и сообщил о том, что нарушил закон.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил о ситуации в зоне СВО на донецком направлении.