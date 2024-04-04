Вызывает рак: врач предупредила об особой опасности шашлыка

«Это вредно для здоровья сосудов и обмена веществ. И, конечно, особенно опасно для людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Лучше выбирать для приготовления наименее жирное мясо, птицу или рыбу. Также нужно помнить о вреде избыточного количества соусов и специй. Идеально было бы подавать шашлык с большим количеством зелени и овощей», — уточнила эксперт.