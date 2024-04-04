Вызывает рак: врач предупредила об особой опасности шашлыка
Врач Беляева: поджаристая корочка на шашлыке опасна для здоровья
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Поджаристая корочка на шашлыке — отдельный вид деликатеса. Однако, как рассказала врач общей практики Мария Беляева, она таит в себе серьезную опасность для здоровья.
По ее словам, избыточная термическая обработка шашлыка может привести к появлению серьезных недугов.
«Если на шашлыке образовалась подгоревшая корочка, ее необходимо убрать, в ней могут содержаться канцерогены, вызывающие онкологические заболевания. Но и сырым мясо тоже оставлять нельзя — там можно найти личинки паразитов», — пояснила медик корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также Беляева напомнила, что нужно знать меру: лучше не переедать, особенно такую тяжелую пищу, как шашлык, ведь его чаще всего готовят из мяса с высоким содержанием жира.
«Это вредно для здоровья сосудов и обмена веществ. И, конечно, особенно опасно для людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Лучше выбирать для приготовления наименее жирное мясо, птицу или рыбу. Также нужно помнить о вреде избыточного количества соусов и специй. Идеально было бы подавать шашлык с большим количеством зелени и овощей», — уточнила эксперт.
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