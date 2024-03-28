Лекарство от тревоги: нутрициолог рассказала, какие продукты помогают улучшить настроение

Борьба с плохим настроением — занятие довольно сложное, в особенности, когда речь идет о непростых временах. Некоторым людям даже приходится обращаться к специалисту, чтобы справиться со стрессом.

Однако бороться с депрессией и тревогой можно, не только посещая психолога, но и правильно питаясь. Как есть, чтобы распрощаться с грустью, рассказала нутрициолог Елена Башкирова.

«Используя еду как лекарство, важно не уйти в крайность. Если она становится единственным источником радости, это может привести к расстройству пищевого поведения, настоящей зависимости и всевозможным проблемам со здоровьем. Но использовать пищу как один из множества способов получения хорошего настроения и энергии — идея неплохая», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Продукты, богатые омегой-3, сообщила специалист, снижают тревожность. Это могут быть жирные сорта рыбы. А фолиевую кислоту, необходимую для образования в организме серотонина и дофамина, можно получить из листовой зелени.

«Биофлавоноиды снижают уровень воспаления, положительно влияют на память, помогают в процессах восстановления в периоды болезни, необходимы в выработке дофамина — у них очень много положительных функций. Содержатся же они в разноцветных ягодах и овощах, а также специях и травах», — продолжила Башкирова.

Еще одно незаменимое вещество — B14, продолжила нутрициолог. Оно имеет важное значение для образования энергии, улучшения памяти. Им богат темный шоколад. А снять тревожность, улучшить сон и увеличить концентрацию внимания можно с помощью напитков из ромашки, мяты, иван-чая и чабреца.

«Чтобы поднять себе настроение едой, надо обеспечить «радугу» на тарелке. Пример радующего глаз сбалансированного завтрака: яичница, шпинат, свежий желтый перец, вареная свекла, бурый рис. Яркие цвета гарантированно не оставят никого равнодушным, а полезный состав еще и поможет организму пережить стресс», — заверила собеседница.

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