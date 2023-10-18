«Взяли и сдали обратно»: как усыновление превращается в бизнес или заканчивается трагедией

Усыновление – ответственный шаг, но существующая система не всегда позволяет решиться на него, сообщает inkazan.ru .

Одна из проблем – детей-сирот нельзя разлучать, если они кровные родственники. Редко, когда в приюте встретишь двух сестричек или братиков. Чаще всего в детском учреждении находится по семь детей от одних родителей. Не каждый опекун может позволить себе забрать сразу семерых детей.

«Чем больше детей, тем сложнее, потому что это огромная ответственность и каждодневный труд. Даже кровные семьи иногда распадаются, когда появляются дети», — заметила в разговоре с Inkazan уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Ирина Волынец поделилась опасениями, когда семья забирает из приюта много детей: нет ли у этих людей желания заработать на ребятах, ведь за каждого ребенка семья получит пособие. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане поделилась одной из историей.

Семья усыновила двух сестер. Спустя время одна из девочек погибла в возрасте девяти лет. Выяснилось, что детей регулярно избивали. В семье были родные дети. Отношение к собственным и приемным кардинально отличалось.

«Родные жили в доме с родителями, ездили отдыхать с ними за границу регулярно. Опекаемые — жили в отдельном пристрое, плохо оборудованном для жизни, были обязаны работать в огороде, их не брали не в какие путешествия. Это очень грубое нарушение прав детей», — сказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец

Отрицать, что с приемными детьми сложно, также нельзя.

«У нас было такое, что приемные дети и костры разжигали на полу в квартире, натяжные потолки резали, себя резали. Да, ответственность на приемном родителе. Хотя сами приемные родители в этот момент страдают не меньше ребенка. А помимо этого, страдают и родственники приемного родителя, и кровные дети», — заявила Елакова.

Эксперты обратили внимание, что растет количество россиян, которые хотят усыновить детей. Руководитель региональной общественной организации приемных семей «Мы вместе!» Светлана Елакова отметила, что нередко при оформлении документов возникают юридические сложности.

Дети «без статуса» - наиболее проблемная категория. Усыновить их никто не может. Ведь родители у них есть. Мамы и папы отдают ребят на временное содержание. В идеале различные социальные службы должны помочь этим людям решить проблемы любого характера: финансовые или социальные. На практике этого не происходит.

«В доме ребенка примерно 20% всех сирот, остальные — дети «без статуса», которые находятся там по заявлению родителей. По идее, заявление должно быть на полгода, но зачастую его продлевают на годы», — рассказала корреспонденту Inkazan руководитель региональной общественной организации приемных семей «Мы вместе!» Светлана Елакова.

Светлана Елакова считает, что ведомства просто перекладывают ответственность друг на друга. В итоге ребята остаются жить в приютах.

«Захочешь концы найти — не найдешь», - отмечает Светлана Елакова.

Ирина Волынец отмечает, что каждый ребенок хочет жить в семье. Самое неприятное, что может произойти для такого маленького человека – это когда от него отказалась уже приемная семья. Происходит это по разным причинам. Например, ребенка вернули в приют, потому что родители лежали в больнице с ковидом и были все прогнозы, что они умрут. Причины не имеют значения, для детей это всегда трагедия.

«Это намного хуже, чем нахождение ребенка в учреждении. Для него огромное потрясение, когда его взяли, а потом сдали обратно», — заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.

Хочется верить, что каждый ребенок сможет найти семью или построить свою после выпуска из приюта.