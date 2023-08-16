Взятка за несуществующий зачет: В Волгограде разоблачили предприимчивого преподавателя

В Волгограде преподаватель колледжа заранее знал, что предмет не включен в учебную программу, но взял у студентов деньги, чтобы выставить хорошие оценки. Делом занималась региональная прокуратура, сообщает novostivolgograda.ru .

27-летний преподаватель колледжа предложил студентам не сдавать зачет по предмету и не посещать занятия по учебному факультативу. Взамен каждый студент должен был заплатить тысячу рублей. Обучающиеся согласились. Преподаватель получил 17 тысяч рублей. Он выставил в зачетные книжки оценки за предмет. Мужчина знал, что в учебном плане не предусмотрено обучать студентов данной дисциплине. Таким способом он хотел заработать деньги.

Педагог частично признал, что брал взятки. Следственные действия закончены. Дело направили в суд. Преподаватель может получить наказание сроком до восьми лет лишения свободы в колонии.

В регионе большое скандальное дело, связанное со взяточничеством, рассматривали в ноябре 2022 года. Преподаватель Волжского филиала ВолГУ получила 2,4 миллиона рублей от студентов за то, что выставляла оценки без сдачи экзаменов и зачетов.