Буква «Ж» в паспорте мальчика: как семья из Москвы лишилась ₽757 тыс. и отдыха на Мальдивах

Семья из Москвы с двумя детьми лишилась ₽757 тыс. и запланированного отпуска на Мальдивах из-за опечатки в загранпаспорте сына, где в графе «пол» стояла буква «Ж». Попытка перенести вылет привела к аннулированию билетов и штрафу от отеля. В ходе начавшегося судебного разбирательства туроператор попытался сослаться на несуществующее требование закона, которое, по мнению адвоката истцов, сгенерировал искусственный интеллект, пишет турдом.

Детали сорванного тура на Мальдивы и судебного скандала

Перед самым вылетом на Мальдивы родители заметили ошибку в загранпаспорте сына — в графе «пол» ошибочно указали букву «Ж», хотя ранее семья уже успешно выезжала за границу по этому же документу. Семья решила оперативно заменить паспорт и перенести поездку. Представитель турагентства заверил клиентов в возможности переноса дат и возврата билетов, однако в итоге авиабилеты были аннулированы, а отель выставил штраф за незаселение, из-за чего семья потеряла ₽757 тыс.

В ходе судебного процесса представитель туроператора сослался на статью 6 закона «Об основах туристской деятельности», утверждая, что она обязывает туристов самостоятельно проверять правильность оформления документов. Адвокат семьи подчеркнул, что указанная статья лишь перечисляет права путешественников и не содержит подобных норм, предположив, что юристы ответчика использовали искусственный интеллект, который сгенерировал несуществующую правовую норму. Судебное разбирательство продолжается.